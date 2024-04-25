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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: 25 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar sıklaştı. Bulundukları şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 25 Nisan sabahı Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte, 25 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:51
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        Son dakika deprem haberleri bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Her gün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar belli oluyor. İşte, 25 Nisan tarihli son dakika depremler hakkında bilgiler...

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        KAHRAMANMRARAŞ'TA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün ilki saat 06:59'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.0 büyüklüğünde ve ikincisi saat 07:07'de Nurhak ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.

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        MALATYA PEŞ PEŞE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün Malatya'da yarım saat arayla iki deprem yaşandı. Depremlerin en büyüğü saat 06:36'da Doğanşehir ilçesinde 1.6 olarak kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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