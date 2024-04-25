Son dakika deprem haberleri bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Her gün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar belli oluyor. İşte, 25 Nisan tarihli son dakika depremler hakkında bilgiler...