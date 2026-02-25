Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 25 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Antalya açıklarında deprem! 25 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Van, Antalya ve Muğla açıklarında kaydedildi. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 25 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 00:07 Güncelleme:
        1

        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre Van, Antalya ve Muğla açıklarında 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Şubat 2026 son depremler listesi.

        2

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11:.58'de Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 247.92 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 7.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

        4

        VAN DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, Van Gölü açıklarında saat 02.28’de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Van’ın Tuşba ilçesine 07.69 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte ölçüldü.

        5

        24 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

        2026-02-24 11:58:45 34.53444 26.74611 7.08 ML 3.7 Akdeniz - [247.92 km] Datça (Muğla)

        2026-02-24 09:28:23 35.01278 28.88472 19.27 ML 4.0 Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)

        2026-02-24 02:28:01 38.65667 43.10417 6.96 ML 3.5 Van Gölü - [07.69 km] Tuşba (Van)

        2026-02-24 00:22:39 36.73083 26.32139 11.96 ML 3.4 Ege Denizi - [89.03 km] Bodrum (Muğla)

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
