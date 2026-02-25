Antalya açıklarında deprem! 25 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Van, Antalya ve Muğla açıklarında kaydedildi. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 25 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...
MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11:.58'de Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 247.92 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 7.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
VAN DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, Van Gölü açıklarında saat 02.28’de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Van’ın Tuşba ilçesine 07.69 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte ölçüldü.
24 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2026-02-24 11:58:45 34.53444 26.74611 7.08 ML 3.7 Akdeniz - [247.92 km] Datça (Muğla)
2026-02-24 09:28:23 35.01278 28.88472 19.27 ML 4.0 Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
2026-02-24 02:28:01 38.65667 43.10417 6.96 ML 3.5 Van Gölü - [07.69 km] Tuşba (Van)
2026-02-24 00:22:39 36.73083 26.32139 11.96 ML 3.4 Ege Denizi - [89.03 km] Bodrum (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.