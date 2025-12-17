Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 17 ARALIK | Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 17 Aralık 2025: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anbean kaydediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 00:47 Güncelleme: 17.12.2025 - 00:47
        1

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Bugün kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi 17 Aralıık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.13'te3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.25'e kadar farklı illerde birçok sarsıntı kaydedildi.

        Yaşanan depremlerin büyüklüğü 0.7 ile 2.6 arasında değişti. Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
