Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Muğla ve Van’da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Şubat 2026 son depremler listesi.