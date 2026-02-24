Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 24 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 24 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Muğla ve Van'da kaydedildi. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 24 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Giriş: 24.02.2026 - 07:35
        1

        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Muğla ve Van’da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Şubat 2026 son depremler listesi.

        2

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi’nde saat 00.22’de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla’nın Bodrum ilçesine 89.03 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 11.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        VAN DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, Van Gölü açıklarında saat 02.28’de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Van’ın Tuşba ilçesine 07.69 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte ölçüldü.

        4

        24 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

        2026-02-24 02:28:01 38.65667 43.10417 6.96 ML 3.5 Van Gölü - [07.69 km] Tuşba (Van)

        2026-02-24 00:22:39 36.73083 26.32139 11.96 ML 3.4 Ege Denizi - [89.03 km] Bodrum (Muğla)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
