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        Haberler Gündem Son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 11 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        11 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde süren sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 11 Eylül Pazartesi günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:02
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 11 Eylül Pazartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ADANA KOZAN'DA DEPREM!

        AFAD verisi ile saat 02.59'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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