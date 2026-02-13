Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından duyuruluyor. Paylaşılan verilere göre, gün içinde birçok il farklı büyüklüklerdeki sarsıntılar ile sallanıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 13 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Giriş: 13.02.2026 - 07:35 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:35
        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        SAKARYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02.01’de Sakarya’nın Geyve ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, 6.89 kilometre derinlikte kaydedildi.

        13 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-02-13 02:01:49 40.49 30.24306 6.89 ML 3.1 Geyve (Sakarya)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
