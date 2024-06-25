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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem mi oldu, nerede? 25 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Manisa ve Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar en son depremleri araştırıyor. Ülkemizde yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 25 Haziran 2024 son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 08:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:18
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        Ülke genelinde art arda depremler meydana geliyor. Özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar sıklıkla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini araştırıyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedenler için son dakika deprem haberlerini bir araya getirdik. İşte, 25 Haziran 2024 Salı son dakika depremler listesi...

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        MANİSA'DA DEPREM!

        AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 07:34'te Manisa'nın Soma ilçesinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

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        KAHRAMANMARAŞ SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:34'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.04 km olarak kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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