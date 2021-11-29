Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 29 Kasım Pazartesi günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler
AFAD SON DEPREMLER - 29 KASIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Erzurum - Köprüköy'de 29/11/2021 - 09:40:21'de meydana gelen 2.7 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.29 09:40:21 39.7728 41.7783 7.6 -.- 2.5 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.29 08:43:13 40.1790 31.8880 29.8 -.- 1.9 -.- BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2021.11.29 07:00:54 40.7108 29.9162 11.7 -.- 2.2 -.- PANAYIR-GOLCUK (KOCAELI) İlksel 2021.11.29 05:55:41 40.8088 28.0115 16.2 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2021.11.29 05:43:36 37.8960 28.7507 13.9 -.- 2.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2021.11.29 05:27:56 37.8867 27.1360 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.29 04:36:34 34.1972 27.1285 12.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.29 02:04:34 37.4570 35.8932 17.2 -.- 3.1 3.0 BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.29 01:16:35 37.6773 26.0087 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.29 01:00:31 38.9747 27.9202 2.5 -.- 2.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
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