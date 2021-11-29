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Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Türkiye'de meydana gelen son deprem nerede? 29 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler
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SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Türkiye'de meydana gelen son deprem nerede? 29 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

Vatandaşın en büyük depremi gündemi. Kandilli Rasathanesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından her gün düzenli olarak açıklanıyor. Son günlerde yurdun dört bir yanından peş peşe gelen deprem haberleri "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularını gündeme taşıdı. 29 Kasım AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Türkiye'de meydana gelen son deprem nerede? 29 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 29 Kasım Pazartesi günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler

AFAD SON DEPREMLER - 29 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Erzurum - Köprüköy'de 29/11/2021 - 09:40:21'de meydana gelen 2.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.29 09:40:21  39.7728   41.7783        7.6      -.-  2.5  -.-   EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.29 08:43:13  40.1790   31.8880       29.8      -.-  1.9  -.-   BEYPAZARI (ANKARA)                                İlksel
2021.11.29 07:00:54  40.7108   29.9162       11.7      -.-  2.2  -.-   PANAYIR-GOLCUK (KOCAELI)                          İlksel
2021.11.29 05:55:41  40.8088   28.0115       16.2      -.-  2.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.11.29 05:43:36  37.8960   28.7507       13.9      -.-  2.4  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         İlksel
2021.11.29 05:27:56  37.8867   27.1360        9.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.29 04:36:34  34.1972   27.1285       12.3      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.29 02:04:34  37.4570   35.8932       17.2      -.-  3.1  3.0   BUCAK-KOZAN (ADANA)                               İlksel
2021.11.29 01:16:35  37.6773   26.0087        5.0      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.29 01:00:31  38.9747   27.9202        2.5      -.-  2.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

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