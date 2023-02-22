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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem, Kahramanmaraş'ta mahalleyi ikiye böldü!

Türkiye'yi sarsan depremlerin ilk ikisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Kentin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi oluşan yarık nedeniyle ikiye bölündü. Bölgede çekilen yeni fotoğraflarda dehşetin boyutu gözler önüne serildi

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AA
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    Kahramanmaraş'ta, depremlerin ardından oluşan yarık nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi ikiye bölündü.
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    AA'da yer alan habere göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda yarık oluştu. Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldüğü görüldü.
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını söyledi.
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Köyde enkaz altında kalan 5 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti, imkanımız olsaydı bu sayı 7-8'e kadar düşebilirdi." dedi.
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    Yazın nüfusun 2 bin 500'e çıktığı mahallede 350 hanenin bulunduğunu, 60 evin, sakinleri yurt dışında yaşadığı için boş olduğunu belirten Ünlügedik, evlerin yarısından çoğunun yıkıldığını ifade etti.
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    KAYALAR YOLLARA SAVRULDU

    Mahalleye gelerek yarığı inceleyen yetkililerin bölgenin yaklaşık 4 metre kaydığı bilgisini verdiğini aktaran Ünlügedik, "Yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacağız, Allah'ın izniyle yerlerine yenisini yapacağız ama depreme dayanıklı evler olacak." dedi
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

    Dulkadiroğlu ilçesi Kocalar Mahallesi'ne giden kara yolunda da çatlaklar oluştuğu, kayaların depremin etkisiyle yola yuvarlandığı gözlendi.
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!
  • Son dakika: Deprem nedeniyle mahalle ikiye bölündü!

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