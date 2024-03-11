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        Haberler Gündem Son dakika deprem: Samsun ve Kahramanmaraş sallandı! 11 Mart 2024 anlık AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu?

        Samsun ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kamuoyuna duyuruluyor. Son edinilen bilgiye göre; Samsun Atakum'a 17.48 KM uzaklığında Karadeniz Samsun Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:10
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        Deprem ülkesi olan Türkiye ve yakın çevresinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son olarak Samsun ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Yurt genelinde yaşanan son depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD tarafından duyurulan verilere göre; Kahramanmaraş'ta art arda dört tane deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü saat 06:04'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 4.69 olarak ölçüldü.

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        SAMSUN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 03:10'da Samsun Atakum'a 17.48 KM uzaklığında Karadeniz Samsun Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18.27 KM derinliğinde kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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