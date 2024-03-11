Deprem ülkesi olan Türkiye ve yakın çevresinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son olarak Samsun ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Yurt genelinde yaşanan son depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...