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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Deprem sırasında balkondan atladı! | Son dakika haberleri

        Deprem sırasında balkondan atladı!

        İstanbul Arnavutköy'de deprem anında balkondan atlayan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:49
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        Deprem sırasında balkondan atladı!
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        Arnavutköy'de bir kişi 6,2 büyüklüğündeki deprem anında yaşadığı binanın 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3'üncü katında yaşayan bir kişi, balkondan atladı.

        Beton zemine düşen vatandaş ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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