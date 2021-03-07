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Son dakika deprem uyarısı var mı? Naci Görür'den önemli açıklama! Son depremler

Deprem uyarısı mı yapıldı? Prof. Dr. Naci Görür tarafından olası İstanbul depremi ile ilgili yapılan açıklamaların ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan son depremler Kandilli ve AFAD listesi merak ediliyor. İşte, 7 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Son dakika deprem uyarısı var mı? Naci Görür'den önemli açıklama! Son depremler

Son dakika depremler listesi 7 Mart Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Marmara da peş peşe depremler meydana geldi. Bununla birlikte ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den olası İstanbul depremi ile ilgili yapılan açıklamanın ardından "Deprem uyarısı mı yapıldı?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

Peki, deprem uyarısı yapıldı mı? İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

NACİ GÖRÜR'DEN ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Naci Görür, depremde en fazla İstanbul'un Avrupa yakasında kıyı kesimlerin etkileneceğini belirterek, "Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler. Buralar şu anda bile kayıyor, hareket ediyor. Depremde haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir. Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir" diye konuştu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

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