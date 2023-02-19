Özgün, "Depreme Hatay'da evde yakalandık. Kendimizi dışarı attığımızda da deprem sürüyordu. Kıyamet kopuyormuş gibi geldi, çok kötüydü. Kabus gibiydi. Sanki o an kabusun içindeymişim de uyanmak istiyormuşum gibi hissediyordum. Anlatılacak gibi değil. Üstümüze enkazdan kopan taşlar devrildi. Bizi taşların altından çıkarttılar. 2 gün Hatay'da kaldıktan sonra yakınlarımız gelip, bizi aldı ve Mersin'e geldik. Mersin Şehir Hastanesi'nde 1 haftalık tedavi sürecim oldu. Tedavi sürecimin ardından Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'ne getirdiler. Genel sağlığım iyi. Herkes çok yardımcı oldu, bize kucak açtılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Rabbi'm hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.