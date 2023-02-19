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Haberler Gündem Güncel Hatay'da depremde evden çıkmayı başardı, sokakta enkaz altında kaldı! - Güncel haberler
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Depremde evden çıkmayı başardı, sokakta enkaz altında kaldı!

Deprem felaketinde mucize kurtuluşlar yaşandı. Hatay'da sarsıntı sırasında evden çıkmayı başaran ancak sokakta enkaz altında kalan 17 yaşındaki Miraç Özgün, "Kıyamet kopuyormuş gibi geldi, çok kötüydü. Kabus gibiydi. Üstümüze enkazdan kopan taşlar devrildi. Bizi taşların altından çıkarttılar" dedi

Hatay'da depremde evden çıkmayı başardı, sokakta enkaz altında kaldı! - Güncel haberler
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DHA

Hatay'da enkazdan yaralı kurtulup, getirildiği Mersin'de 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu olan Miraç Özgün (17), "Kıyamet kopuyormuş gibi geldi, çok kötüydü. Kabus gibiydi. Üstümüze enkazdan kopan taşlar devrildi. Bizi taşların altından çıkarttılar" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından Mersin'e, depremzedelerin göçü sürüyor. Depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kamu kurumları, belediye ve STK'lar, tüm imkanları çalışmalarını seferber ediyor.

Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi, kültür-sanat evlerini depremzedelere açtı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde depreme yakalanan Özgün ailesi de Mersin'e gelip, Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'ne yerleştirildi. Enkazdan kopan parçaların düşmesi sonucu ayağından yaralanan çiftin kızı Miraç Özgün ise Mersin Şehir Hastanesi'nde taburcu olduktan sonra kültür-sanat evine geldi.

"KIYAMET KOPUYORMUŞ GİBİ GELDİ"

Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde iyileşmeye çalışan Miraç Özgün, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Özgün, "Depreme Hatay'da evde yakalandık. Kendimizi dışarı attığımızda da deprem sürüyordu. Kıyamet kopuyormuş gibi geldi, çok kötüydü. Kabus gibiydi. Sanki o an kabusun içindeymişim de uyanmak istiyormuşum gibi hissediyordum. Anlatılacak gibi değil. Üstümüze enkazdan kopan taşlar devrildi. Bizi taşların altından çıkarttılar. 2 gün Hatay'da kaldıktan sonra yakınlarımız gelip, bizi aldı ve Mersin'e geldik. Mersin Şehir Hastanesi'nde 1 haftalık tedavi sürecim oldu. Tedavi sürecimin ardından Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'ne getirdiler. Genel sağlığım iyi. Herkes çok yardımcı oldu, bize kucak açtılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Rabbi'm hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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