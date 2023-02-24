Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Depremde ölen üniversiteli projesinde uyarmış! - Öne Çıkan Haberler
ABONE OL

Depremde ölen üniversiteli Nazlı, projesinde uyarmış!

Deprem felaketinde yaşamını yitiren Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Nazlı Huri Boz'un okuldaki son çalışmasının toplu konut ve kentsel dönüşüm ile ilgili olduğu öğrenildi. Projesinde uyarılarda bulunan Boz, "Alanımdaki en büyük problem yüksek katlı binaların çevre dokuları önemsemeden inşa etmeleriydi" ifadelerini kullanıyor

Depremde ölen üniversiteli projesinde uyarmış! - Öne Çıkan Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altında kalıp, hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Huri Boz'un okuldaki son çalışması 'tarihi çevrede toplu konut' projesi oldu.

DHA'da yer alan habere göre Doç. Dr. Emriye Kazaz, öğrencisinin projesini saklayarak ailesine fahri diplomasıyla birlikte hatıra olarak vereceklerini bildirdi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Huri Boz, ara tatil için gittiği Kahramanmaraş merkezde Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi´ndeki Esençam Apartmanı´nda ailesinin yanındayken 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Ailesi sağ olarak kurtarılan Nazlı Huri Boz, göçük altında hayatını kaybetti. Boz'dan gelen acı haber, okulundaki hocalarını da yasa boğdu.

PROJESİNDE UYARDI

Depremde hayatını kaybeden Nazlı Huri Boz'un, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emriye Kazaz ile `toplu konut ve kentsel dönüşüm´ konusunda Erzurum'da bir proje hazırladığı ortaya çıktı. Tarihi çevrede toplu konut konusunda merkez Yakutiye ilçesindeki Kavak Cami ile Gölbaşı semtinde toplu konut projesi hazırlayan Nazlı Huri Boz, çalışmasında "Yaptığım analizler sonucunda çalışma alanında geçmişten bu yana devam eden güçlü bir aksın olduğunu ve o aksın korunması gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda konut ve ticari yaşamın bir arada olduğunu ve bu işlevini yitirmemesi gerektiği sonucuna vardım. Alanımdaki en büyük problem ise yüksek katlı binaların çevre dokuları önemsemeden inşa etmeleriydi" notuna da yer verdi.

"FAHRİ DİPLOMA VERECEĞİZ"

Nazlı Huri Boz ile geçen dönem çalışan Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emriye Kazaz, "Öğrencilerimiz elim olaya ara tatilde yakalandılar. Depreme yakalanan öğrencilerimizi tek tek aradık. Durumlarını sorduk. Birçoğunun evi yıkık ya da ağır hasarlıydı. Öğrencilerimizden Nazlı Huri Boz'u kaybettik. Kendisine Allah rahmet eylesin, anne, babası ve yakınlarına sabır versin. Geçen dönem benimle çalışmıştı. Tarihi çevrede toplu konut çalışmasını Erzurum'daki Kavak Cami civarında, Gölbaşı semtinde toplu konut projesi yapmıştık. Çok üzüldük. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Projesini saklayıp fırsat bulduğumuz zaman ailesine teslim etmeyi düşünüyoruz Nazlı'dan geriye kalan bir anı olarak. Dönem sonunda da inşallah kendisine fahri diploma vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Nazlı Huri Boz'un ailesinin, `Bütün fotoğraflarımızı kaybettik, anılarımız göçüğün altında kaldı. Nazlı Huri'den geriye bir fotoğraf bile kalmadı´ şeklindeki ifadelerini duyduklarını söyleyen Kazaz, "Öğrenci arkadaşları Nazlı Huri ile çekildikleri fotoğrafları topluyorlar. Öğrencimizin ailesine ulaştıracaklar" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski eşin vicdansızlığı "pes" dedirtti! Depremzede kadını kaynar suyla yaktı
GÜNDEM Eski eşin vicdansızlığı "pes" dedirtti! Depremzede ...
SON DAKİKA HABERİ: MEB'den deprem bölgesinde öğretmenlere yer değiştirme açıklaması!
GÜNDEM MEB'den deprem bölgesinde yer değiştirme açıklaması!
Evdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir?
GÜNDEM Evdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir?
Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
GÜNDEM Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
İTÜ'den "sağlamlık raporu" dolandırıcılığı uyarısı
GÜNDEM İTÜ'den "sağlamlık raporu" dolandırıcılığı uyarısı
Genç mimar Batuhan depremden sonra kayboldu!
GÜNDEM Genç mimar Batuhan depremden sonra kayboldu!
Çin Takvimi 2023 cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?
GÜNDEM Çin Takvimi 2023 ile cinsiyet hesaplaması
Denizli'de baba oğul arasındaki tartışma cinayet ile bitti: 16 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu! - Son dakika haberleri
GÜNDEM 16 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu
Son dakika: Depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
GÜNDEM Depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi ...
Evlenme ve boşanma istatistikleri 2022
GÜNDEM Evlenme ve boşanma istatistikleri-2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.