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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Depremden sonra Hatay'ın son hali böyle görüntülendi! Şehir moloz yığınına döndü

        Depremden sonra Hatay'ın son hali böyle görüntülendi

        6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay havadan görüntülendi. Enkazların yüzde 72'sinin kaldırıldığı şehir moloz yığınına döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:51
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        Asrın felaketinin ardından enkazın yüzde 72’sinin kaldırılmasıyla boş araziye dönen Hatay’da vatandaşlar, yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekipler, gece ve gündüz ayırmaksızın ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın göreve başlamasıyla hız kazanan enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi.

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        Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü, bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

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        “ARTIK SOKAK KALMADI HER YER DÜMDÜZ ARAZİ OLDU”

        Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini belirterek “Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışan arkadaşlardan Rabbim razı olsun" dedi.

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        Sarı, "Vali beyimiz göreve başladığı ilk günden itibaren bizlerle birlikte hareket etmekte. Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu” ifadelerini kullandı.

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        “90 GÜN İÇERİSİNDE ŞU AN Kİ HALA GETİREBİLDİK”

        İnşaat mühendisi Hasan Türkmen, 90 gün içerisinde 220 bin metre kare alanda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek “Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. olarak bu bölgede binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlerini yapıyoruz. Şu ana kadar 220 bin metrekare alanda yıkım ve enkaz kaldırma işini tamamladık. Bölgemizde şu an itibariyle yıkılacak bina kalmadı" dedi.

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        Türkmen, "Çalışmalarımız özverili bir şekilde gerçekleşiyor. 90 gün içerisinde şu an ki hala getirebildik. Bölgemizde ayakta binamız kalmadı, ayakta gözüken binalar da mahkemelik. Gece vardiyası şeklinde 2 ve 3 vardiya çalıştığımız zamanlar oldu. Bir an önce Antakya’nın eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz” şeklinde konuştu.

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        #son dakika haberi
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