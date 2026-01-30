Habertürk
Habertürk
        Depremle birlikte öksüz ve yetim kalan siyam ikizi kardeşleri 9 yaşında ölüm ayırdı

        Hatay'da kalçaları yapışık doğan 9 yaşındaki siyam ikizleri Ali Haydar ile Medyan İsa Çakırkaya'yı ölüm ayırdı. Öksüz ve yetim olan siyam ikizlerinden Ali Haydar, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ederek, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:25
        Siyam ikizlerini 9 yaşında ölüm ayırdı
        Hatay'da kalçaları yapışık doğan 9 yaşındaki siyam ikizleri Ali Haydar ile Medyan İsa Çakırkaya'yı ölüm ayırdı. Öksüz ve yetim olan siyam ikizlerinden Ali Haydar, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ederek, son yolculuğuna uğurlandı.

        KALÇA BÖLGELERİNDEN BİRBİRLERİNE YAPIŞIKLARDI

        Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Fuat ile Miyase Çakırkaya çifti, çocuk sahibi olmak için 4. kez tüp bebek tedavisini denendi. Tüp bebek tedavisinin 4. denemesinde başarılı olan Çakırkaya çiftinin 2016 yılında siyam ikizi olan evlatları Ali Haydar ve Medyan İsa dünyaya geldi. Uzun yılların ardından evlat hasreti son bulan Çakırkaya çiftinin çocukları kalça bölgelerinden birbirlerine yapışık halde doğdular. Doğduktan 1 ay sonra ameliyata alınan siyam ikizleri, başarılı geçen ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar. Çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam eden Çakırkaya çiftinin adeta mutlulukları yarıda kaldı; baba Fuat 2019 yılında cinayete kurban giderken, anne Miyase depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

        1 AY SONRA AMELİYATLA AYRILDILAR

        Annesiz ve babasız kalan siyam ikizlerine hem anne hem de baba olan hala Neval Çakırkaya, "Ali Haydar'ın çok iyi bir hayatı vardı. Ali Haydar ve Medyan İsa ile birlikte siyam ikizi olarak doğdular. Doğduktan 1 sonra ameliyatla ayrıldılar. Kardeşi yaşıyor. Anneleri depremde ölürken babaları ise alacak verecek meselesi yüzünden 2019 yılında öldü. Ali Haydar'ın sağlık sorunları vardı. Akciğer enzimleri, açık kalp ameliyatı, kalbinde delikler vardı ve epilepsi rahatsızlıkları vardı. Cenazesini mezarlığa defnedildi. Ali Haydar ve kardeşi birlikte 1 ay yapışık olarak yaşadılar. Bazı doktorlar 3 ila 6 ay içerisinde ayrılırlar dediler ama Ankara'da hastanede 1 ay sonra ameliyatla ayrıldılar. Ben halası olarak hem anne oldum hem de baba oldum. Kötü bir süreçti ama onlar yanımdayken çok iyi geçiyordu. Onların yanında kendimi iyi hissediyordum. O Cennette ve nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

