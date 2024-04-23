Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika depremler: Kaş'ta deprem! 23 Nisan Salı AFAD ve Kandilli verileriyle deprem listesi

        Son dakika depremler: 23 Nisan Salı AFAD ve Kandilli verileriyle deprem listesi

        Son dakika deprem haberleri, sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Ülkemizde gün boyunca yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. "Az önce deprem oldu mu, en son nerede oldu?" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleriyle yanıtlanıyor. En son verilere göre; 23 Nisan'da, sabah saatlerinde Antalya Kaş'ta bir sarsıntı meydana geldi. İşte, 23 Nisan 2024 Türkiye'de kaydedilen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de her gün, hissedilmeyen küçük sarsıntılardan bazıları dahil olmak üzere birçok deprem meydana gelmektedir. Ülke genelindeki artçı ve bağımsız depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak kayıt altına alınmakta ve halkla paylaşılmaktadır. İşte 23 Nisan gerçekleşen son depremlerin listesi...

        2

        HATAY'DA DEPREM!

        23 Nisan sabah 7:35 sularında Hatay, Antakya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi verilerine göre depremin büyüklüğü 2.2 olarak kaydedildi.

        3

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Sabaha karşı 03:30'da ise Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı meydana geldi. Göksun merkezli depremin büyüklüğü ise 2.3 oalrak bildirildi.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti