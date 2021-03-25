Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ağrı´dan Trabzon´a gelen Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin´in içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere´ye uçtu.
DHA'nın haberine göre, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde ayakta kalmaya çalışan gençler için seferber oldu.
3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı Araklı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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