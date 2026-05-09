        Haberler Bilgi Spor SON DAKİKA DEV MAÇ | Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

        Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Süper Lig Galatasaray-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'lere ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek haftalardan biri yaşanırken, lider Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki avantajını korumak isterken, Antalyaspor ise deplasmandan puan çıkarıp alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı skor takibi, muhtemel 11'ler ve dev mücadeleye dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Süper Lig’in 33. haftasında gözler Rams Park’a çevrildi. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Taraftarların büyük heyecanla beklediği Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları araştırılıyor. Dev maç öncesinde iki takımın son durumu, maç detayları ve canlı anlatım bilgileri futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. İşte Süper Lig 9 Mayıs Cumartesi Galatasaray-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

        DEV MÜCADELE: GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki bu kritik karşılaşma, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

        GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER:

        Galatasaray: Günay Güvenç, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mauro Icardi.

        Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Sander van de Streek, Samet Karakoç.

        60. RANDEVU

        Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçta sarı-kırmızılılar 38, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 119 golüne, Akdeniz ekibi 50 golle karşılık verdi.

        GÜNAY GÜVENÇ CEZALI

        Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.

        EREN VE SALLAİ SARI KART SINIRINDA

        Galatasaray'da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kartı bulunan Eren ve Sallai, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

