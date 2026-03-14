        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı | Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı

        MHP lideri Devlet Bahçeli hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı. Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Bahçeli'den Ortaylı için taziye

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

        Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

        Merhum Ortaylı, Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi. Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti.

        Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 'Mekanı cennet, ruhu şad olsun' diyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 11 Mart 2026 (İran Savaşı Ne Kadar Sürecek?)

        Savaş bitecek mi genişleyecek mi? Trump İran'dan çıkış yolu mu arıyor? Trump savaşı bitirebilecek mi? ABD savaşa "plansız" mı girdi? Bu savaşın kazananı var mı? ABD-İsrail hedeflerine ulaşabildi mi? ABD çekilse de İsrail durur mu? İran savaşı ne kadar sürecek? Trump "Savaş yakında bitecek" dedi mümk...
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Tedesco için kritik gün
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
