30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partililer, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları, askeri erkan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, heyet saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Tarihimizin altın halklarından birisi olan başta zatı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, milletimizi minnetle anıyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yürüttüğümüz mücadele bu kararlığımızın işaretidir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır" dedi.