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30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta kutlanıyor

HABERTURK.COM

Ulu Önder Atatürk liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden meşakkatli yolda kazanılan Büyük Zafer’in 97. yılı bugün tüm yurtta kutlanacak. 30 Ağustos 1922’deki askeri zaferi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırarak bizlere armağan edenleri minnetle anıyoruz

30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk

Bu yıl, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü. Büyük Zafer’in 97. yılı bugün tüm yurtta kutlanacak. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK:“Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Bu eser, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sonsuza kadar mutlu ve bahtiyarım.”

BÜYÜK TAARRUZ KLİBİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Kurtuluş Savaşı'nın en önemli zaferlerinden biri "Büyük Taarruz"u anlatan video dizisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından "Zaferin Ayak Sesleri Büyük Taarruz" kapağıyla yapılan paylaşımlarda, Büyük Taarruz'a 26 Ağustos'ta başlandığı, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında süngü hücumu yapan Türk kuvvetlerinin Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi'ni aldığı görüntüler yer aldı.

Videoda, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türklerin, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ile Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağı vurgulanıyor.

MSB'nin sosyal medya hesabında, "Bayraklaşan bir milletin vatanlaşan destanı" mesajı ile verilen videonun ardından 27 Ağustos 1922'yi anlatan ikinci bir video paylaşımına da yer verildi.

Bu videoda da 27 Ağustos'ta taarruza devam eden Türk kuvvetlerinin, Yunan mevzilerini ele geçirerek Afyonkarahisar'a girdiği anlatılıyor.

İkinci videoda ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Meclise gönderdiği mesajında yer verdiği, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının müstesna kıymet ve kabiliyeti sebebiyle yüksek meclisi tebrik ederim. Komutanlarımızın sevk ve idarede düşman komuta heyetine üstünlüğü belirgin bir surette görünmektedir." ifadeleri paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazır olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin şanlı tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün kutladığına işaret ederek, Büyük Zafer'in 97. yılında millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyelerini ve kahraman Türk ordusunun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad etti.

Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

BUGÜNÜN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla saat 10.15’de Anıtkabir'i ziyaret edecek, saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, saat 19.00’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verecek.

TBMM tören alanından saat 14.30’da Ulus'taki eski Meclis binasına "30 Ağustos Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.

TBMM BAŞKANI: İSTİKLAL-İ TAM GAYESİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı için, "İşgal ve ilhak tehdîdini ortadan kaldırmak, istiklâl-i tam gâyesini tahakkuk ettirmek için girişilen Millî Mücadele'nin nihâi hamlelerinden olan Büyük Taarruz'un 97'nci yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimize ve kahraman ordumuza kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Birinci Meclis'in şerefli mensuplarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜRLÜĞÜN TEMİNATI ADALETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'tan yayımladığı video ile kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan "26 Ağustos Gecesi Saatler" bölümünü seslendirdi.

Kurtuluş Savaşı'na dair görüntülerin yer aldığı videonun sonunda, 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.

MHP'DEN 30 AĞUSTOS MESAJI

MHP'nin Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yapılan paylaşım şöyle:

AKŞENER: TÜRK MİLLETİNİN ŞAHLANIŞININ 97'NCİ YIL DÖNÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Milleti'nin şahlanışının 97. yıl dönümünde, başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bağımsızlığını canı pahasına kazanmış milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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TSK arşivlerinden 1915 olaylarının bilinmeyen yüzü 1915 olaylarına ilişkin ortaya atılan iddiaların aksine, Türk Silahlı Kuvvetleri arşivleri, Ermenilerin nakil ve sevkleri sırasında gösterilen azami dikkati ortaya koyuyor.
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YORUMLAR

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  • Misafir 2 yıl önce Atatürk ölümsüz başbuğlarımızdan biridir.Aynı sultan Alparslan gibi.yüce TÜRK miileti asla seni unutmayacak.
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  • Misafir 2 yıl önce Anca taş anca heykel gerisi traş
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  • Misafir 2 yıl önce Kim ne derse desin Mustafa Kemal Vatansever bir Dahi dir.Ve ona minnattarız.Kalbi Nur içinde yatsın
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