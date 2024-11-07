Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih işlemleri 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Heyecanla beklenen DGS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından geldi. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…