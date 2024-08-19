MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL ŞARTI VE YURT DIŞI YASAĞI

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanıklar Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin ara kararı usul ve yasaya uygun görülmekle sanıklar müdafilerinin itirazının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Sanık Dilan Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının altı ve üst tınıları ile birlikte özellikle dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporun içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olması hususları dikkate alınarak tanığın atılı suçlardan ayrı ayrı tahliyesine" karar verildi.

Ayrıca Dilan Polata yurt dışına çıkış yasağı getirildi.