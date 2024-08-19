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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oluyor, serbest mi bırakılıyor? Dilan Polat için tutuksuz yargılanma kararı mı çıktı?

        Son dakika: Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi! Dilan Polat serbest mi kalıyor?

        Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran Dilan Polat, 11 aydır tutuklu şekilde yargılanıyordu. Bir son dakika gelişmesi olarak Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Peki, Dilan Polat tahliye mi oluyor, ne zaman serbest bırakılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:43
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        Sosyal medya paylaşımları ile adını Türkiye'ye duyuran Dilan Polat, 2023 Kasım ayından beri tutuklu bir şekilde yargılanıyordu. 4 Eylül'de hakim karşısına çıkması beklenen Polat için bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Peki, Dilan Polat serbest mi kalıyor? İşte, detaylar...

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        DİLAN POLAT SERBEST Mİ KALIYOR?

        Mahkeme, Dilan Polat'ın avukatının tutukluluğa itirazı değerlendirildi. Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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        DİLAN POLAT NE ZAMAN SERBEST KALACAK?

        2023 Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, ilerleyen saatlerde Marmara İnfaz Kurumları Cezaevi'nden tahliye olması bekleniyor.

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        MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL ŞARTI VE YURT DIŞI YASAĞI

        İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanıklar Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin ara kararı usul ve yasaya uygun görülmekle sanıklar müdafilerinin itirazının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Sanık Dilan Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının altı ve üst tınıları ile birlikte özellikle dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporun içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olması hususları dikkate alınarak tanığın atılı suçlardan ayrı ayrı tahliyesine" karar verildi.

        Ayrıca Dilan Polata yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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