Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor

Barış Pınarı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasına yönelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

DEAŞ'la göğüs göğüse bizden başka çarpışan bir ülke olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı bunu Trump'a özetledi. Daha sonra tweet açıklamaları oldu, farklı sesler geldi. Neticede biz cevabımızı sahada verdik, amacımız terörle mücadele gereğini yapıyoruz. Güvenli bölgede şu anda kaç tane DEAŞ'lı olduğunu şu an bilmiyoruz. Farklı bilgiler var. Sonuçta  hapishanelerde bin civarında, birkaç bin kişi de kamplarda var deniyor. Trump '800 tane var' dedi. Farklı rakamlar ortada dolaşıyor. Ancak sahaya indiğimiz zaman bunlarla ilgili gerçek bilgileri alacağız. Biz her zaman şunu söylüyoruz, terör örgütü hepimizin düşmanı. DEAŞ'tan bahsediyoru, YPG-PKK da öyle. Teröristlerle mücadelede gereğini yapma konusunda aşağıda yaparız. '30 kilometre indiniz, 60 kilometrede DEAŞ da sizin sorumluluğunuz altında' derlerse olmaz. Orada rejim ve ABD var.

 

"FIRAT KALKANI'NDA DEAŞ'LILARI KİM TEMİZLEDİ?"

Terörden korkacaksak o zaman hiç mücadele yapmayalım. Yurt içinde hapishanelerde DEAŞ'lı teröristlerin de sorumluluğunu almayalım mı? Dışarı mı çıkaralım? Bir yere girdiğimizde PKK ile YPG ile mücadele ederiz ama DEAŞ'lı varsa onlarla da mücadele ederiz. Fırat Kalkanı'nda biz DEAŞ'lıları temizledik. Yarın bunlar serbest bırakıldığında Türkiye'ye gelse, Allah korusun İstanbul'da veya başka bir yerde saldırı yapsa bunun bedelini nasıl öderiz? 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın'  diyorsunuz, bize destek vermiyorsunuz.

"BUNLAR ESASINDA HAREKATI SULANDIRMAK İÇİN SÖYLENEN SÖZLER"

Hangi ülke 7 binden fazla yabancı teröristleri hava alanında, sınır kapılarında tedbirlerini alıp da yakalayıp, geri göndermiştir? Hangi ülkede 70 binden fazla kişi ülkeye giriş yasağı listesindedir? Hangi ülke yabancı terörist savaşçılar dahil DEAŞ'ı yok etme konusunda sayın Recep Tayyip Erdoğan haricinde mücadele etmiş. Biz DEAŞ'a karşı en çok mücadele eden ülkeyiz, bizim olduğumuz yere DEAŞ'lılar gelemez. Bugüne kadar 2 yıl geçti. Bir tane burada DEAŞ'lı terörist ortaya çıktı mı? Afrin'de var mı? Bunlar esasen 'terör örgütüne karşı destek veriyoruz, o yüzden dokunma' demiyor, harekatı sulandırmak için bu tür bahaneleri söylüyorlar. Farklı ülkelerden yapılan açıklamalarda aynı sözleri duyuyoruz. Kelimesi kelimesi, virgülü virgülüne aynı paragraflar. YPG işbirliği içinde olan ve onlara destek veren, onlar aracılığıyla Suriye'yi bölmek isteyenler bunlar.

"ULUSLARARASI HUKUKTAN ALDIĞIMIZ HAKLARLA GİRİYORUZ"

Bu sadece ABD'nin değil, Fransa'nın, İsrail'in politikası. Buralar Amerika'nın mı? Suriye'nin hava sahası. Biz buraya uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin 22-54 no.lu kararı ortada. Ayrıca ikili  düzeyde Adana Mutabakatı'nda rejim gereğini yapamıyorsa, Suriye'deki rejim, bu kez teröristleri temizlemek için Türkiye girecektir. Biz buraya BM şartının 51. maddesi olarak giriyoruz. Bizim havayı kullanma hakkımız da var. ABD hava desteği vermeyeceğim diyor. Tamam vermesin. Biz de her girişimizde onlara bildirimde bulunuyoruz. Herhangi bir kaza, dost ateşi olmasın diye. Bu harekat başlarken niye bildirimlerde bulunduk? Kimseye hesap vermek için değil. BM'ye, BM Güvenlik Konseyi, NATO, AGİT, Astana garantörlerine hatta rejime, İstanbul Başkonsolosluğu'na nota verdik.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ve DEAŞ açıklaması
GÜNDEM"Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan ...
Üzerine televizyon sehpası devrilen bebek öldü
GÜNDEM18 aylık bebeğin feci ölümü!
Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı! 8’i öğrenci 9 yaralı
GÜNDEMSivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı!
Sarıyer'de korkutan gecekondu yangını
GÜNDEMSarıyer'de korkutan gecekondu yangını
İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı
GÜNDEMİletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı
RTÜK: Yalan ve yanlış yapılan haberlere asla müsamahamız yok
GÜNDEMRTÜK'ten hassasiyet çağrısı
Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı
GÜNDEMPKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı
Çanakkale'de 314 kaçak yakalandı
GÜNDEM314 kaçak yakalandı
SON DAKİKA HABERLERİ! MSB Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
GÜNDEMMSB: Okul ve hastanelere gizlenip sivilleri ...
Son dakika! Habertürk TV canlı yayınında taciz atışı! - Haberler
GÜNDEMHabertürk TV canlı yayınında taciz atışı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X