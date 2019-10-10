Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasına yönelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

DEAŞ'la göğüs göğüse bizden başka çarpışan bir ülke olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı bunu Trump'a özetledi. Daha sonra tweet açıklamaları oldu, farklı sesler geldi. Neticede biz cevabımızı sahada verdik, amacımız terörle mücadele gereğini yapıyoruz. Güvenli bölgede şu anda kaç tane DEAŞ'lı olduğunu şu an bilmiyoruz. Farklı bilgiler var. Sonuçta hapishanelerde bin civarında, birkaç bin kişi de kamplarda var deniyor. Trump '800 tane var' dedi. Farklı rakamlar ortada dolaşıyor. Ancak sahaya indiğimiz zaman bunlarla ilgili gerçek bilgileri alacağız. Biz her zaman şunu söylüyoruz, terör örgütü hepimizin düşmanı. DEAŞ'tan bahsediyoru, YPG-PKK da öyle. Teröristlerle mücadelede gereğini yapma konusunda aşağıda yaparız. '30 kilometre indiniz, 60 kilometrede DEAŞ da sizin sorumluluğunuz altında' derlerse olmaz. Orada rejim ve ABD var.

"FIRAT KALKANI'NDA DEAŞ'LILARI KİM TEMİZLEDİ?"

Terörden korkacaksak o zaman hiç mücadele yapmayalım. Yurt içinde hapishanelerde DEAŞ'lı teröristlerin de sorumluluğunu almayalım mı? Dışarı mı çıkaralım? Bir yere girdiğimizde PKK ile YPG ile mücadele ederiz ama DEAŞ'lı varsa onlarla da mücadele ederiz. Fırat Kalkanı'nda biz DEAŞ'lıları temizledik. Yarın bunlar serbest bırakıldığında Türkiye'ye gelse, Allah korusun İstanbul'da veya başka bir yerde saldırı yapsa bunun bedelini nasıl öderiz? 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diyorsunuz, bize destek vermiyorsunuz.

"BUNLAR ESASINDA HAREKATI SULANDIRMAK İÇİN SÖYLENEN SÖZLER"

Hangi ülke 7 binden fazla yabancı teröristleri hava alanında, sınır kapılarında tedbirlerini alıp da yakalayıp, geri göndermiştir? Hangi ülkede 70 binden fazla kişi ülkeye giriş yasağı listesindedir? Hangi ülke yabancı terörist savaşçılar dahil DEAŞ'ı yok etme konusunda sayın Recep Tayyip Erdoğan haricinde mücadele etmiş. Biz DEAŞ'a karşı en çok mücadele eden ülkeyiz, bizim olduğumuz yere DEAŞ'lılar gelemez. Bugüne kadar 2 yıl geçti. Bir tane burada DEAŞ'lı terörist ortaya çıktı mı? Afrin'de var mı? Bunlar esasen 'terör örgütüne karşı destek veriyoruz, o yüzden dokunma' demiyor, harekatı sulandırmak için bu tür bahaneleri söylüyorlar. Farklı ülkelerden yapılan açıklamalarda aynı sözleri duyuyoruz. Kelimesi kelimesi, virgülü virgülüne aynı paragraflar. YPG işbirliği içinde olan ve onlara destek veren, onlar aracılığıyla Suriye'yi bölmek isteyenler bunlar.

"ULUSLARARASI HUKUKTAN ALDIĞIMIZ HAKLARLA GİRİYORUZ"

Bu sadece ABD'nin değil, Fransa'nın, İsrail'in politikası. Buralar Amerika'nın mı? Suriye'nin hava sahası. Biz buraya uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin 22-54 no.lu kararı ortada. Ayrıca ikili düzeyde Adana Mutabakatı'nda rejim gereğini yapamıyorsa, Suriye'deki rejim, bu kez teröristleri temizlemek için Türkiye girecektir. Biz buraya BM şartının 51. maddesi olarak giriyoruz. Bizim havayı kullanma hakkımız da var. ABD hava desteği vermeyeceğim diyor. Tamam vermesin. Biz de her girişimizde onlara bildirimde bulunuyoruz. Herhangi bir kaza, dost ateşi olmasın diye. Bu harekat başlarken niye bildirimlerde bulunduk? Kimseye hesap vermek için değil. BM'ye, BM Güvenlik Konseyi, NATO, AGİT, Astana garantörlerine hatta rejime, İstanbul Başkonsolosluğu'na nota verdik.