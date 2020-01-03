Dışişleri'nden ABD ve İran açıklaması!

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Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Bölgedeki istikrarsızlığı artıracağı aşikar" denildi.

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Konuyla ilgili olarak İngiltere, "Bu noktadan sonra çatışma kimsenin çıkarına olmaz. Tüm taraflar tansiyonu düşürmeye çalışmalı" açıklaması yapmış, Fransa ise İran'daki vatandaşlarını uyarmıştı.

Çin'den yapılan açıklamada tüm taraflara itidal çağrısı yapılırken, Moskova yönetimi ise suikastı 'maceracı bir adım' olarak tanımlamış ve Orta Doğu'da tansiyonun yükseleceğini belirtmişti.