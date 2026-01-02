Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da fabrika çatıları çöktü, 20 biçerdöver hasar gördü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da fabrika çatıları çöktü, 20 biçerdöver hasar gördü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı çöktü. Çatıların altında kalan 20 biçerdöver zarar görürken, yaşanan çökme anları kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:55
        Kar yağışı fabrika çatılarını çökertti
        Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üzerlerindeki karın ağırlığını taşıyamayan 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı çöktü. Çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü. Çökme anları kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre; kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü.

        O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

        Olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

        MADDİ HASAR VAR

        Çökme nedeniyle çiftçilerin ciddi maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

        "YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

        Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu belirterek, “Kar yağışı nedeniyle 12 fabrikamızın çatısı çöktü. Çatıların altında 20 biçerdöver kalarak hasar gördü. Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        #Diyarbakır
