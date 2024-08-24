Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde! 9 bin 300 araç kontrol edildi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde! 9 bin 300 araç kontrol edildi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Küçük Narin'in terliği bulunurken, son görüntüleri de ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya baba Arif Güran ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.

        2

        Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

        3

        Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

        4

        İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        5

        Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.

        6

        TERLİĞİ BULUNDU

        Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi.

        7

        Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.

        8

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.

        9

        BAKAN YERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, dün aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        10

        9 BİN 300 ARAÇ ARANDI

        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

        11

        Arama çalışması genişletilen bölgede diğer ekiplerin çoğunluğu mısır tarlası olan bölgede arama çalışmaları sürüyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç arandı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü