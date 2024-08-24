Arama çalışması genişletilen bölgede diğer ekiplerin çoğunluğu mısır tarlası olan bölgede arama çalışmaları sürüyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç arandı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.