Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Başta Çanakkale olmak üzere son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı Giriş: 25.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:53 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL