Diyarbakır'da oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak! Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (DİSKİ) bugünden itibaren geçerli olmak üzere su kullanımına yönelik oto yıkamaya 5 gün, halı yıkamaya ise 3 gün yasak getirildi. Kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nce mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirildi.

BİR AY KALDIRIM YIKANMAYACAK

DHA'da yer alan habere göre yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak.

OTO VE HALI YIKAMA YASAKLANDI

8-12 Ağustos'ta (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos'ta (3 gün) 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkaması yasaklandı.

PARA CEZASI 1295 TL

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin zabıta ekipleri de tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak.

Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı! Haberi Görüntüle