        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 10 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Diyarbakır'da operasyon: 38 tutuklama
        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silvan merkezli, Lice, Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Ergani, Eğil, Bismil ve Çermik ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, 184,1 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1755 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Öte yandan, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

