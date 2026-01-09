Yolcu treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı
Diyarbakır'da hemzemin geçitte yolcu treninin belediye otobüsüne çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Yolcu bulunmayan otobüs sürüklenerek ray kenarına savrulurken, otobüs şoförü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır-Kurtalan arası çalışan yolcu treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Yolcu bulunmayan otobüs, bir süre sürüklendi. Kazada rayların kenarına savrulan otobüsün şoförü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞOFÖRÜN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Hastanede tedaviye alınan otobüs şoförünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaşanan kaza sonrası otobüs, kullanılamaz hale geldi.
TREN İŞLEMLER SONRASI İSTASYONA DÖNECEK
Camları kırılan ve hava kaçağı oluşan tren işlemler sonrası Diyarbakır'daki istasyona dönecek.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.