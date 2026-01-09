Habertürk
        Son dakika: Diyarbakır haberleri: Yolcu treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı | Son dakika haberleri

        Yolcu treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı

        Diyarbakır'da hemzemin geçitte yolcu treninin belediye otobüsüne çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Yolcu bulunmayan otobüs sürüklenerek ray kenarına savrulurken, otobüs şoförü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:24
        Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
        Diyarbakır'da yolcu treni, hemzemin geçitte boş belediye otobüsüne çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır-Kurtalan arası çalışan yolcu treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı.

        BİR KİŞİ YARALANDI

        Yolcu bulunmayan otobüs, bir süre sürüklendi. Kazada rayların kenarına savrulan otobüsün şoförü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ŞOFÖRÜN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

        Hastanede tedaviye alınan otobüs şoförünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

        KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Yaşanan kaza sonrası otobüs, kullanılamaz hale geldi.

        TREN İŞLEMLER SONRASI İSTASYONA DÖNECEK

        Camları kırılan ve hava kaçağı oluşan tren işlemler sonrası Diyarbakır'daki istasyona dönecek.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

