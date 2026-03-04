Canlı
        Son dakika: Diyarbakır merkezli 14 ilde "Son İstasyon" operasyonu: 26 gözaltı

        Diyarbakır merkezli 14 ilde "Son İstasyon" operasyonu: 26 gözaltı

        Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen "Son İstasyon" operasyonunda, sahte araç muayene randevu siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Örgütün hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu, milyonlarca liralık mal varlığına el konulduğu bildirildi

        Giriş: 04.03.2026 - 09:07
        "Son İstasyon" operasyonu: 26 gözaltı
        Diyarbakır merkezli 14 ilde ‘araç muayene randevusu’ adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen ‘Son İstasyon’ operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı.

        BORÇ ÖDEME VAADİYLE KANDIRIYORLAR

        Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi.

        TESPİT EDİLEN MADDİ ZARAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

        Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

        14 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        25 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

