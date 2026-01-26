Diyarbakır’da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri de iptal edildi.

KIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

İHA'daki habere göre; Diyarbakır, kış zorluklarını yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeni ile özel bakım evleri ve kreşlerdeki eğitime bir gün ara verilmiş, dondurucu soğuklar nedeni ile caddeler buz pistine dönmüştü.

SİS HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hafta başında ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan bazı uçak seferlerinin iptal edildiği, bazılarında ise rötar bulunduğu öğrenildi.