        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır sis denizinde kayboldu, uçak seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır sis denizinde kayboldu, uçak seferleri iptal edildi

        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, bazı uçak seferleri iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:38
        Diyarbakır'da uçak seferleri iptal edildi
        Diyarbakır’da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri de iptal edildi.

        KIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

        İHA'daki habere göre; Diyarbakır, kış zorluklarını yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeni ile özel bakım evleri ve kreşlerdeki eğitime bir gün ara verilmiş, dondurucu soğuklar nedeni ile caddeler buz pistine dönmüştü.

        SİS HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Hafta başında ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

        UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Öte yandan bazı uçak seferlerinin iptal edildiği, bazılarında ise rötar bulunduğu öğrenildi.

        #Diyarbakır
