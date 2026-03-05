Canlı
        Son dakika: Diyarbakır'da iki kardeş bir gün arayla kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti

        Diyarbakır’da iki kardeş bir gün arayla kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti

        Diyarbakır'da yaşayan Denktaş kardeşler, hayatta olduğu gibi ölümlerinde de birbirlerinden ayrılmadı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 85 yaşındaki Nezir Denktaş'ın ardından, acısına dayanamayan 83 yaşındaki kardeşi Beşir Denktaş da bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki kardeşin peş peşe gelen ölümü mahallede büyük üzüntüye neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        İki kardeşin peş peşe gelen ölümleri
        Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nezir ile 83 yaşındaki kardeşi Beşir Denktaş, 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti.

        ÖLÜMLERİ DE ÖMÜRLERİ DE BİR

        Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan ve ömürlerinin neredeyse tamamını yan yana, geçiren Denktaş kardeşler, birbirlerinin ölümünde de beraberlerdi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Geçtiğimiz salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Nezir Denktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BİR GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Ağabeyinin acısına dayanamayan 83 yaşındaki Beşir Denktaş da bir gün sonra geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu.

        MAHALLELİ ÜZÜNTÜ İÇİNDE

        Hayatlarını birbirlerine adayan kardeşlerin ölümü, mahallede üzüntüyle karşılandı.

