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HaberlerParaDÜŞÜYOR! Son dakika: Dogecoin'de Elon Musk şoku - EKONOMİ
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Dogecoin iki günde çakıldı

Dogecoin fiyatı, Elon Musk'ın daha önce verdiği destekle yıl başından bu yana yüzde 1000'in üzerinde yükselirken bu kez yatırımcıya Twitter'dan attığı mesajla şok yaşattı. Musk, Dogecoin üzerinde çok fazla yığılma olduğunu söyleyerek ana yatırımcıların satış kararını destekleyeceğini söyledi. Hafta başında 0.08 dolar üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören Dogecoin fiyatı Elon Musk'ın tiviti sonrası yüzde 20'nin üzerinde düştü ve 0.04'lü seviyelere indi

DÜŞÜYOR! Son dakika: Dogecoin'de Elon Musk şoku - EKONOMİ
Dogecoin'e Musk şoku
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HABERTURK.COM

Dogecoin, yıl başından bu yana başta Elon Musk olmak üzere ünlülerden aldığı destekle yüzde 1000'in üzerinde bir yükselişle ralli yaparken rüzgar iki günde terse döndü.

2 gün önce Dogecoin'in hafife alındığını söyleyen ve önceki yıllarda Dogecoin'in en favori kriptopara birimi olduğunu söyleyen Tesla'nın CEO'su Musk, bu kez bir "sorun" olduğuna dikkat çekti.

Elon Musk dün Twitter'dan paylaştığı mesajda "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de gerçek sorun çok fazla yığılma olması." dedi

Hatırlanacağı üzere Dogecoin'in yükselişi Tesla CEO'su Elon Musk'ın attığı tivitlerle başlamış ve Snoop Dogg, Gene Simmons gibi ünlülerin yanı sıra milyarder yatırımcı Mark Cuban'ın da Dogecoin yatırımı düşündüğünü belirtmesiyle hızlanmıştı.

Bazı geliştiriciler yazılımın hantallığını atması için tekrar dönmeye başlarken Elon Musk'un çark etmesiyle geçen pazartesi 0.08 dolar üzerini göre Dogecoin, iki günde 0.04'lü seviyelere geri indi.

Musk'ın mesajı sonrası kayıplar yüzde 20'nin üzerinde. Ethereum, Cardano, Tether vs. diğer kriptopara birimlerinde de yüzde 10'un üzerinde düşüş var. Coin sahipleri mesajın ardından Musk'a büyük tepki gösterdi.

Dogecoin simgesi Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir fotomontaj paylaşan Elon Musk, 4 Şubat'ta ise Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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