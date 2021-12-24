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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Doktorun burnunu kırdı! "Pes" dedirten savunma!
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Doktorun burnunu kırdı! "Pes" dedirten savunma!

Bolu'da gittiği hastanede Dr. Emre Bilgin'e saldırıp burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan Yunus Emre Demir (24) ifadesinde, "Hastaneye randevu saatinde gittik. Ancak, doktorun bize `Öğleden sonra gelmeniz lazım´ demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darp etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi

Son dakika: Doktorun burnunu kırdı!
Doktorun burnunu kırdı! "Pes" dedirten savunma!
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DHA

Bolu'da Yunus Emre Demir (24), dün dini nikahlı eşini göz muayenesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

BEKLEMEK İSTEMEDİ DOKTORA YUMRUK ATTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Demir, sıra beklemek istemediği için Dr. Emre Bilgin'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir, Dr. Bilgin'e yumruk attı.

DOKTORUN BURNU KIRILDI, ZANLI TUTUKLANDI

Dr. Bilgin'in burnu kırıldı. Gözaltına alınan Yunus Emre Demir, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yunus Emre Demir'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Demir ifadesinde, "Randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince, ne zaman bizi alacaklarını sorduk.

"DOKTORU DARP ETMEDİM"

Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize 'Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darp etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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