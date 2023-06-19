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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Dondurucuda bulunan cesetlerin kimliği açıklandı!
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Yeni ayrıntılar kan dondururken, dondurucuda bulunan cesetlerin kimliği belli oldu

İzmir'de dün bir evde 3'ü derin dondurucuda biri de buzdolabından bulunan cesetlerle ilgili dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre cesetlerin parçalandığı ve bu şekilde saklandığı belirlendi. Hangi cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için de DNA ile tespit edileceği kaydedildi

Son dakika: Dondurucuda bulunan cesetlerin kimliği açıklandı!
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor.

DHA'nın haberine göre cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile tespit edileceği belirtildi.

T&uuml;rkmenistan uyruklu Gulkamar Hanımova (Arkada solda) ve kızları Leyla Geldiyazova (Arkada sağda) ve La&ccedil;in Geldiyazova (&Ouml;nde)
Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanımova (Arkada solda) ve kızları Leyla Geldiyazova (Arkada sağda) ve Laçin Geldiyazova (Önde)

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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