Son dakika... Dövdüler, bıçaklayıp tüfekle vurdular! Bu nasıl vahşet! - Haberler

DHA

Şanlıurfa'da, 27 Kasım çarşamba gününün gecesi, Karaköprü Mahallesi'nde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş (26) , iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek olay yerinden götürüldü.

POLİS KATİL ZANLILARINI ARIYOR

DHA'da yer alan habere göre dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel bir hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.