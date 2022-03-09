Dövülerek öldürüldü, çıplak halde yol kenarına atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da kan donduran cinayet! Dövülerek öldürüldü ve... - Haberler
ABONE OL

Antalya'da çıplak halde ölü bulundu! Dövülerek öldürülmüş, eski eşi ve yanındaki kişi gözaltında

Antalya Konyaaltı'nda yol kenarında çıplak halde cansız erkek bedeni bulundu. Darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen kişinin eski eşi ile yanındaki kişi gözaltına alındı

Son dakika: Antalya'da kan donduran cinayet! Dövülerek öldürüldü ve... - Haberler
Dövülerek öldürüldü, çıplak halde yol kenarına atıldı
0:00 / 0:00
AA

Antalya'da yol kenarında çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde yol kenarında üzeri çıplak ve hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARA VE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri cansız bedenin Selahattin Erbaş'a (52) ait olduğunu tespit etti. Vücudunda yara ve darp izleri bulunduğu görülen cansız beden, incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, cansız bedenin bulunduğu bölgeye yakın bir evde kan izleri bulundu. Bunun üzerine evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P.'yi (41) gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri uzatıldı
GÜNDEM İstanbul'da kar önlemi! Sefer saatleri uzatıldı
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman 2022?
Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Beylikdüzü'nde duba dehşeti!
GÜNDEM Beylikdüzü'nde duba dehşeti!
6 yaşındaki çocuk, tarlada hayatını kaybetti
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuk, tarlada hayatını kaybetti
MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama!
GÜNDEM MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı?
1987 kışında ne oldu, neler yaşandı? 1987 kışı hakkında merak edilenler...
GÜNDEM 1987 kışında ne oldu, neler yaşandı?
Yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama var mı? 10 Mart yarın hangi iller ve ilçelerde okullar kar tatili ilan edildi?
GÜNDEM 10 Mart yarın okullar tatil mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.