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HaberlerSağlıkO ülkelerde korona ölüm vakaları neden 10 kat fazla? - Haberler
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Dünya Obezite Federasyonu'ndan kritik Covid-19 raporu

Dünya Obezite Federasyonu´nundan korkutan bir açıklama geldi. Dünya Obezite Federasyonu'nun yayımladığı raporda, obezite oranı yüksek olan ülkelerde koronavirüs (Covid-19) ölümlerinin diğer ülkelere kıyasla 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı

O ülkelerde korona ölüm vakaları neden 10 kat fazla? - Haberler
O ülkelerde korona ölümleri neden 10 kat fazla?
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DHA

Dünya Obezite Federasyonu´nun yayımladığı raporda, obezite oranı yüksek olan ülkelerde koronavirüs (Covid-19) ölümlerinin diğer ülkelere kıyasla 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

"10 KAT FAZLA"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Şubat sonunda pandemi başladığı günden bugüne kadar dünya genelinde 2.5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden 2.2 milyon kişinin ise nüfusunun yarısından fazlası obez olan ülkelerde yaşadığı ifade edildi. Dünya Obezite Federasyonu yayımladığı raporda obezite oranı yüksek olan ülkelerde koronavirüs ölümlerinin diğer ülkelere kıyasla 10 kat daha fazla olduğu belirtildi.

ABD´DE NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI OBEZ

Analistlerin 160´dan fazla ülkeyi baz alarak yaptıkları çalışmada dünyanın en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ABD´de obezite oranının yüzde 67.9 olduğunu belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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