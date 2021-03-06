Bakan Koca yeni vaka haritasını açıkladı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.

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Bakan Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" uyarısında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

İSTANBUL KIZARDI

İstanbul risk haritasında kırmızaya döndü. İstanbul'da 100 bin kişide 89.90 olan vaka 111.57'ye çıktı.

Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde aşırı yoğunluk yaşandı.

SAMSUN VAKA ARTIŞIYLA BİRİNCİ OLDU

Listenin ilk sırasında Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon var.

* Ankara'da 100 binde 39.84 olan vaka sayısı 54.83'e yükseldi.

* Samsun vaka artışıyla birinci oldu. 348.36'ya yükselen Samsun, çok riskli bölge arasında olmaya devam ediyor.

Vaka artışında birinci sırada olan Samsun'da kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından ilk hafta sonunda sahillerde yoğunluk oluştu.

UŞAK'TA VAKA DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

* Uşak'ta 100 binde 18.40 olan vaka sayısı 10.83'e düştü

* İzmir'de 100 binde 53.42 olan vaka sayısı 66.47'e yükseldi.

İzmir'de aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, Alsancak Kordon dolup taştı. Aileleri ve arkadaşları ile sahilde temiz havanın ve denizin tadını çıkaran İzmirliler, oluşan kalabalığa aldırış etmedi.