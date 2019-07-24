Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika... Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

DHA

Son dakika haberine göre Düzce meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Düzce'nin Afet Bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Düzce'de geçen Çarşamba günü meydana gelen, 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından, kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları devam ederken, Valilik, selden etkilenen bölgenin Afet Bölgesi, selden zarar görenlerin de 'Afetzede' ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düzce ili genelinde 17- 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17- 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Günay'ın eski sahibi Günay Tuncel öldü - Haberler
GÜNDEMGünay'ın eski sahibi Günay Tuncel vefat etti
3'üncü kattan düşen minik Ecem'i tente kurtardı
GÜNDEMŞu an hayatta olmasının tek bir nedeni var
KORKUNÇ! Moğolların odasında gürültü vahşeti! - Haberler
GÜNDEMGürültü vahşeti!
Notere gitti, hayatının şokunu yaşadı - Haberler
GÜNDEMNotere gitti, hayatının şokunu yaşadı
FSM köprüsü çalışmaları ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde son durum
GÜNDEMFSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?
Kuyumcuyu ağır yaralayan soyguncu, “sahte dost” çıktı
GÜNDEMKuyumcuyu ağır yaralayan soyguncu, “sahte dost” ...
SON DAKİKA METROBÜS KAZASI! Üsküdar'da metrobüs kazası: 10 yaralı
GÜNDEMÜsküdar'da metrobüs kazası: 10 yaralı
Son dakika! Bitlis'te 4 terörist öldürüldü
GÜNDEMBitlis'te 4 terörist öldürüldü
KORKUNÇ! Kahreden kaza! Aracı viteste çalıştıran anne oğlunu ezdi! - Haberler
GÜNDEM3 yaşındaki oğlunu ezdi
SON DAKİKA! Lastik fabrikasında dev yolsuzluk! Vurgunla bahis oynamışlar! - HABERLER
GÜNDEMLastik fabrikasında dev yolsuzluk! Vurgunla bahis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X