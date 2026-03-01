Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ece Ronay hakkında soruşturma kararı | Son dakika haberleri

        Ece Ronay hakkında soruşturma kararı

        Sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle fenomen Ece Ronay hakkında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 01.03.2026 - 17:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ece Ronay hakkında soruşturma kararı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamaneyin ölümünün ilan edilmesiyle halk İnkılap Meydanı'nda toplandı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldüğünün ilan edilmesiyle başkent Tahran'daki halk İnkılap Meydanı'nda toplandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!