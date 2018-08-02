Akıncı Üssü davasının sivil sanıklarından Hakan Çiçek’in üs yakınlarındaki arazide ele geçirilen telefon incelemesine ilişkin hazırlanan raporun ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel birim tarafından yapılan araştırmada, Çiçek’in 15 Temmuz ve öncesinde irtibatlı olduğu FETÖ elebaşının yakınındaki isimler deşifre edildi.

"ABİM ÇOK ACİL TELEFONU VER"

Yeni Şafak Gazetesi'nden Osman Özgan'ın haberine göre; bu isimlerden birisinin “Eczacısı Abdi” kod adlı Abdullah Bayram olduğu ortaya çıkarılmıştı. Darbe girişimi için düğmeye basıldığı saatlerde FETÖ elebaşı ile görüşmek isteyen Çiçek’in, Bayram’a, “Abim çok acil telefonu ver kendine, ölüm kalım, abi bozun nmz” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edilmişti. Bu mesajların ardından da Çiçek’in, Bayram’ı saat 20.50’de Face Time uygulaması üzerinden aradığı ve 3 dakika 51 saniye görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Hemen ardından “Sen yanında ol, aramak gerekirse” diye mesaj atan Çiçek’in, söz konusu Face Time görüşmesini Fetullah Gülen ile gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

ŞEMADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Fetullah Gülen ile FETÖ imamı Çiçek’in görüşmesini sağlayan Bayram, emniyetin hazırladığı örgüt şemasında yer aldı. Şemanın en üstünde örgüt elebaşı Fetullah Gülen, onun altında da “Prof” kod adlı üst düzey yönetici bulunuyor. Çiçek ile irtibatlarına ve örgüt hiyerarşisine göre üçüncü sırada ise “Eczacı Abdi” kod adlı Abdullah Bayram yer alıyor.

FİRARİ AVUKAT DA DEŞİFRE OLDU

Yine Çiçek’in 15 Temmuz günü irtibat kurduğu ve “Abi TM yanınızda olsun, ihtiyaç olursa” şeklinde mesajlar gönderdiği “Hkn Ada Avukat” örgüt üyesinin kimliği de deşifre oldu. Bu kişinin isminin Hakan Serbest olduğu belirlendi. FETÖ’cü Serbest de emniyetin hazırladığı rapordaki örgüt şemasına girdi. İzmir Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan Serbest, Abdullah Bayram’ın hemen altında yer aldı. Şemanın el altında da Fetullah Gülen’in en mahrem sırlarını bildiği belirtilen ve örgüt içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınan Cevdet Türkyolu’nun oğlu Esat Türkyolu yer aldı. Raporda, Esat Türkyolu’nun Çiçek’in telefonda “Esat ev” ve “Eturkyolu” şeklinde kayıtlı olduğu belirtildi.

ABD HATTI İLE İRTİBAT KURMUŞ

Raporda, Hakan Çiçek’in bağlantılı olduğu yabancı numaralara ilişkin tahlil de bulunuyor. Çiçek’in, Hakan Serbest, Abdullah Bayram ve Esat Türkyolu’nun dışında onlarca ABD GSM numarası ile irtibatının olduğu görüldü. Çiçek’in, Face Time, Viber ve WhatsApp üzerinden ABD’deki örgüt üyeleriyle konuştuğu veya mesajlaştığı belirlenirken, “Doktor Hasan” şeklinde kayıtlı kişiyle yapılan görüşme dikkat çekti. Darbe girişiminden önce 28 Haziran 2016’da Face Time’dan gerçekleşen görüşmenin 1 saat 13 dakika 38 saniye sürdüğü belirtildi. Ayrıca Çiçek’in, Amerika numarası kullanan “Ahmet” diye kayıtlı kişiyle 24 Haziran’da 12 dakika 57 saniye, “Gökhan K J” diye kayıtlı kişiyle 15 Haziran’da 9 dakika 59 saniye görüştüğü kaydedildi. Öte yandan, Çiçek’in bazı numaraları “A Bu Tel”, “Al Ca”, “Caner B”, “Zafer P”, şeklinde kısaltarak ve kodlayarak kaydettiği de raporda anlatıldı.

FACE TIME'DA ÖKSÜZ DETAYI

Akıncı Üssü’nde yakalanan bir diğer sivil imam Kemal Batmaz’ın telefon incelemesini içeren raporda da dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Batmaz’ın telefon rehberinde aile fertlerinin yanı sıra ABD, Almanya, Güney Afrika, Macaristan gibi ülke kodlarını taşıyan GSM numaraları tespit edildi. Batmaz’ın darbe teşebbüsü öncesi irtibat kurduğu söz konusu hatları kullanan kişilerin bu ülkelerde FETÖ’yü temsil eden örgüt yöneticileri olduğu değerlendirildi. Raporda Batmaz’ın, telefonuna “Abdulhadi Usa” diye kaydettiği, firari imam Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım ile 7 Mayıs 2016 tarihinde Face Time üzerinden 9 dakika 37 saniye görüştüğü kaydedildi. Raporda, Batmaz’ın “Muammer DC” olarak kaydettiği kişinin Muammer Çamurcu olduğu tespitine yer verilirken, “Dilsat Abla Gülenabla USA” şeklinde kayıtlı kişi de dikkat çekti.

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