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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı | Son dakika haberleri

        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Engin Şişekıran'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Engin Şişekıran olay yerinde hayatını kaybetti. PTS kamerasının çalışmaması nedeniyle çarpan aracın plakası tespit edilemedi. Vatandaşlar ise Keşan-Uzunköprü yolunu trafiğe kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:44
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        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
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        Edirne'nin Keşan otomobilin çarptığı yaya Engin Şişekıran (43) hayatını kaybetti, sürücü kaçtı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası çalışmadığı için aracın plakasının tespit edilemediğini belirten mahalleli, Keşan-Uzunköprü kara yolunu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki kırsal Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Engin Şişekıran, iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek istedi.

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        Bu sırada Uzunköprü'den Keşan yönüne giden, sürücüsünün ismi ile plakası bilinmeyen bir otomobil, Şişekıran'a çarptı. Engin Şişekıran olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü kaçtı. Şişekıran'ın cenazesi, inceleme sonrası Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        KAYMAKAM BÖLGEYE GELDİ

        Bu sabah saatlerinde olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, PTS kamerasının çalışmaması nedeniyle kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasının tespit edilemediğini öne sürdü.

        Yaklaşık 200 kişi, Keşan-Uzunköprü kara yolunu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle çift yönlü olarak kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, polis ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek yolu trafiğe kapatanlarla görüştü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ikna çabaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

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