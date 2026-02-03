Habertürk
        Son dakika: Edirne haberleri: Direksiyon başında beyin kanaması geçirmişti... 10 gün sonra hayatını kaybetti

        Direksiyon başında beyin kanaması geçirmişti... 10 gün sonra hayatını kaybetti

        Edirne'de 51 yaşındaki servis şoförü Harun Yavaş direksiyon başında beyin kanaması geçirdi. Yavaş, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:14
        10 gün sonra hayatını kaybetti
        Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon başında beyin kanaması geçiren servis şoförü Harun Yavaş (51), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Ocak’ta Keşan-Malkara kara yolunda Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan yönüne giden ve Tekirdağ’da düzenlenen bir programdan dönen gazetecileri taşıyan servis minibüsünün şoförü Harun Yavaş, direksiyon başında fenalaştı.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavaş’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Harun Yavaş, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yavaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

