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        Haberler Gündem Eğitim Eğitim bütçesi, merkez bütçesinin yüzde 14'ü

        Eğitim bütçesi, merkez bütçesinin yüzde 14'ü

        Milli Eğitim Bakanı Tekin: 2025 yılı itibarıyla eğitim bütçemiz, 2 trilyon 186 milyar TL'lik bir kaynakla, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,84'üne tekabül etmektedir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:35
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        Eğitim bütçesi, merkez bütçesinin yüzde 14'ü
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        Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Genel Kurul görüşmelerine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşma yaptı.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin "6 Şubat 2023'te meydana gelen 'Asrın Felaketi'nde 1295 okulumuz (9 bin 935 derslik) yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmiştir. Şu ana kadar 501 okulun (7 bin 274 derslik) yapımı tamamlanmış ve eğitim öğretime başlanmıştır. 740 okulumuzun (12 bin 510 derslik) ise yapımı devam etmektedir. Yapımı devam eden dersliklerimizle beraber 11 ilimizde toplam 19 bin 784 yeni derslik hizmete sunulmuş olacaktır." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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