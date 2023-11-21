Bazı illerde eğitime kar engeli Doğu Anadolu'da bazı kentlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye başladı. Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta da taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Pasinler ilçesinde şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

ARDAHAN

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta da taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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