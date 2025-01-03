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        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA EGM DUYURDU! ÖGG sonuçları açıklandı mı? 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

        ÖGG sonuçları açıklandı! 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

        Özel Güvenlik Sınavı'nın sona ermesiyle birlikte gözler ÖGG sonuçlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için tarih bilgisi vermişti. EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak Cuma günü itibarıyla açıklandı. Peki ÖGG sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte 2025 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:50
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        Binlerce kişi ÖGG sonuçları sorgulama ekranına kilitlendi. EGM tarafından ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 3 Ocak olarak belirlendi. Güvenlik görevlisi olmak için sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklandı haberini bekliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı?

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        112. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı.

        Adaylar yazılı sınav sonuçlarına 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile görüntülenebilecek.

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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